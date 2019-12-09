WADA отстранил РФ от выступлений на Олимпиадах и чемпионатах мира

WADA отстранил РФ от выступлений на Олимпиадах и чемпионатах мира
9 декабря 2019 - 14:29 AMT

PanARMENIAN.Net - Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) единогласно принял рекомендацию комитета организации лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Об этом сообщает пресс-служба WADA.

«Рекомендация комитета по соответствию была одобрена единогласно», - сказано в сообщении, пишет ТАСС.

Таким образом, Россия на четыре года лишается права принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение, спортсмены страны не смогут выступать на Олимпиадах и мировых первенствах под национальным флагом. Также исполком WADA ввел четырехлетний запрет на посещение международных спортивных мероприятий российскими госслужащими и руководством Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР).

Ссылки по теме:
Tass.ru: WADA лишило Россию права выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира
Mail Online. Russia are banned from ALL international sport for next FOUR years over doping failures... meaning they will miss 2022 World Cup in Qatar and the 2020 Olympics in Tokyo
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