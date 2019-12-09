WADA отстранил РФ от выступлений на Олимпиадах и чемпионатах мира
9 декабря 2019 - 14:29 AMT
PanARMENIAN.Net - Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) единогласно принял рекомендацию комитета организации лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Об этом сообщает пресс-служба WADA.
«Рекомендация комитета по соответствию была одобрена единогласно», - сказано в сообщении, пишет ТАСС.
Таким образом, Россия на четыре года лишается права принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение, спортсмены страны не смогут выступать на Олимпиадах и мировых первенствах под национальным флагом. Также исполком WADA ввел четырехлетний запрет на посещение международных спортивных мероприятий российскими госслужащими и руководством Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР).
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