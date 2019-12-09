Путин и Зеленский впервые встретятся в Париже

PanARMENIAN.Net - Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский проведут двустороннюю встречу после завершения переговоров лидеров стран «нормандской четверки». Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

На вопрос, почему встреча Путина и Зеленского запланирована после четырехсторонней встречи, Ушаков пояснил, что формат саммита задали его организаторы, пишут «Ведомости».

«И получилось так, что удобное время – после завершения встречи «четверки», – сказал он. Продолжительность встречи сторон Ушаков прогнозировать не стал. «Все будет зависеть от лидеров, особых ограничений нет», – рассказал он.

Саммит лидеров «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция, Германия) состоится 9 декабря в Париже. Помимо Путина и Зеленского во встрече примут участие президент Эмманюэль Макрон и канцлер Ангела Меркель. Переговоры посвящены ситуации в Донбассе. Российский и украинский президенты встретятся впервые.