Сценарист фильма «Ирландец» Стивен Заиллян номинирован на «Золотой глобус»

PanARMENIAN.Net - Известный американский сценарист армянского происхождения Стивен Заиллян номинирован на премию «Золотой глобус» за фильм «Ирландец». Номинанты премии «Золотой глобус», присуждаемой ежегодно Голливудской ассоциацией иностранной прессы, были названы 9 декабря.

Драма «Ирландец» номинирована также в категории «лучший режиссер», которым может стать Мартин Скорсезе. Аль Пачино и Джо Пеши будут сражаться за премию «лучший актер второго плана».

Заиллян – обладатель премии Оскар, Американской Академии кинематографических искусств и наук 1994 года, за сценарий к фильму «Список Шиндлера». Стивен Заиллян был также трижды номинирован на Оскар за сценарии к фильмам «Пробуждение», «Банды Нью-Йорка», «Человек, который изменил все» вместе с известным сценаристом Аароном Соркиным. Одна из самых известных мировых газет «Таймс» назвала его «самым искусным и проницательным сценаристом Голливуда со времён Роберта Тауна».