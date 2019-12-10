Сценарист фильма «Ирландец» Стивен Заиллян номинирован на «Золотой глобус»
10 декабря 2019 - 11:49 AMT
PanARMENIAN.Net - Известный американский сценарист армянского происхождения Стивен Заиллян номинирован на премию «Золотой глобус» за фильм «Ирландец». Номинанты премии «Золотой глобус», присуждаемой ежегодно Голливудской ассоциацией иностранной прессы, были названы 9 декабря.
Драма «Ирландец» номинирована также в категории «лучший режиссер», которым может стать Мартин Скорсезе. Аль Пачино и Джо Пеши будут сражаться за премию «лучший актер второго плана».
Заиллян – обладатель премии Оскар, Американской Академии кинематографических искусств и наук 1994 года, за сценарий к фильму «Список Шиндлера». Стивен Заиллян был также трижды номинирован на Оскар за сценарии к фильмам «Пробуждение», «Банды Нью-Йорка», «Человек, который изменил все» вместе с известным сценаристом Аароном Соркиным. Одна из самых известных мировых газет «Таймс» назвала его «самым искусным и проницательным сценаристом Голливуда со времён Роберта Тауна».
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В своем заявлении группа также опровергла сообщения некоторых армянских СМИ о том, что получила прибыль от своего бесплатного концерта в Ереване в 2015 году.
Концерт состоится на Площади Республики.
Соответствующее решение было принято по результатам голосования членов Национальной Киноакадемии.
Концерт в рамках фестиваля Silk Note состоится в столице Армении 6 ноября
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