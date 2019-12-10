Российская компания ORSIS исключена из «черного списка» поставщиков вооружения РА
10 декабря 2019 - 11:53 AMT
PanARMENIAN.Net - Российский производитель вооружения компания ORSIS исключена из «черного списка» поставщиков вооружения Армении. Об этом заявил адвокат, представляющий интересы предприятия, Александр Сирунян, передает Aysor.am.
«Суд первой инстанции удовлетворил наше ходатайство и приостановил решение министерства финансов Армении о включении ORSIS в черный список», - отметил он.
По его словам, компания вновь имеет право участвовать в процессе госзакупок.
В августе официальный представитель ORSIS сообщил РИА Новости, что уголовное дело по статье 376 Уголовного кодекса Республики Армения («халатное отношение к службе») было возбуждено после срыва тендера Минобороны Армении на поставку оружия на сумму в несколько миллионов долларов, в котором участвовала эта российская компания.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью газете «Коммерсантъ» заявил, что в отклонении заявки российской компании ORSIS на участие в тендере по поставке оружия в Армению нет ничего беспрецедентного. «Это не беспрецедентная вещь. Это тендер, это вопрос предложения, спроса. Нечего комментировать», - заявил Пашинян. Он подчеркнул, что «в сфере военно-технического сотрудничества Россия для Армении партнер номер один». «Так есть и так будет. В этом объеме ситуация с одной компанией и с одной сделкой не думаю, что настолько ощутима, что мы сейчас должны это обсудить», - добавил он.
В письме, подписанном 22 октября 2019 года заместителем главы Минпромторга РФ Олегом Рязанцевым и адресованном министру обороны Армении Давиду Тонояну, говорится, что заявка на участие ORSIS в тендере была «без веских оснований отклонена», а сама компания «немотивированно включена в список недобросовестных поставщиков» ВС Армении. Минпромторг РФ попросил также Тонояна разобраться в данной ситуации.
Самое значимое
В заявлении, в частности, говорится, что выдвинутые Саргсяну обвинения являются вопиющим проявлением политического преследования.
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Отмечается, что авиакомпании примут участие 5 самолетами, число которых может увеличиться еще на 2.
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