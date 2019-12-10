Армения проголосовала против резолюции ООН по Крыму
10 декабря 2019 - 12:43 AMT
PanARMENIAN.Net - Генеральная ассамблея ООН приняла украинскую резолюцию о милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Черного и Азовского морей.
Армения оказалась в числе стран, которые проголосовали против резолюции. За проголосовали 63 страны. Против выступили 19 государств: помимо Армении, среди них - Россия, Белоруссия, Киргизия, Куба, Китай, Иран, КНДР, Венесуэла, Никарагуа, Сербия, Сирия, Филиппины, Мьянма, Лаос, Зимбабве, Камбоджа, Судан и Бурунди. Воздержались 66 государств.
Резолюция содержит требование к России «вывести войска из Крыма и прекратить временную оккупацию территории Украины». Также документ осуждает проведение военных учений в Крыму и неправомерное использование ядерной инфраструктуры на полуострове.
В 2018 и 2017 годах Генассамблея ООН также принимала резолюции Украины о российской милитаризации Крыма и Севастополя, а также части Черного и Азовского морей. Тогда Армения также голосовала против.
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