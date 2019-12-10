Чилийский военный самолет разбился: На борту было 38 человек

Чилийский военный самолет разбился: На борту было 38 человек
10 декабря 2019 - 12:52 AMT

PanARMENIAN.Net - Самолет чилийских Военно-воздушных сил (ВВС), пропавший с радаров по пути в Антарктиду, признан разбившимся, говорится в сообщении на странице ВВС страны в Twitter. Такое решение принято спустя семь часов после потери связи с экипажем.

Разбившийся самолет – военно-транспортный C-130. Он вылетел с базы «Чабунко» в городе Пунта-Аренас на антарктическую базу имени президента Эдуардо Фрея Монталвы 9 декабря в 16:55 по местному времени, пишут «Ведомости».

Связь с ним пропала в 18:13. На борту находились 38 человек – 17 членов экипажа и 21 пассажир.

Самолет вез персонал и оборудование на исследовательскую станцию. Чилийские военные проводят поисковую операцию.

Ссылки по теме:
Vedomosti.ru: Чилийский военный самолет разбился с 38 людьми на борту
CNN. Chilean Air Force plane presumed crashed on its way to Antarctica
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