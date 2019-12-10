Умер экс-мэр Москвы Юрий Лужков
10 декабря 2019 - 13:51 AMT
PanARMENIAN.Net - Экс-мэр Москвы Юрий Лужков умер на 84 году жизни 10 декабря.
Бывший градоначальник скончался в одной из клиник немецкого города Мюнхен. В медучреждении Лужкову проводили операцию на сердце, пишут «Известия».
Лужков занимал должность градоначальника Москвы с 1992 по 2010 год.
6 июня 1992 года Лужков был назначен мэром Москвы и главой администрации столицы, после чего избирался градоначальником в 1996, 1999 и 2003 годах. С 1996 до 2001 года одновременно занимал пост председателя правительства Москвы.
Бывший мэр имел ряд наград, в том числе «За заслуги перед Отечеством» I, II, III и IV степени, «За военные заслуги» и орден Почета, а также был удостоен почетных званий «Заслуженный химик РФ» и «Заслуженный строитель РФ».
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