Парламент Армении в 1-м чтении принял законопроект о запрете курения в общественных местах

PanARMENIAN.Net - Национальное собрание Армении 10 декабря приняло в 1-м чтении законопроект о запрете на курение в общественных местах.

За законопроект проголосовали 83 депутата, против - 15.

Согласно проекту закона, предлагается ввести запрет на курение в общественных местах, цель – защитить нынешнее и грядущее поколения от негативного воздействия на здоровье, обусловленного использованием табачного сырья, табачной продукции и ее заменителей, негативных последствий табачного дыма, негативного воздействия на социальную и экономическую сферы и окружающую среду.Отмечается, что законопроектом придается важность укоренению в восприятии населения того, что использование табака и его заменителей – нездоровое поведение.