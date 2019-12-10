Парламент Армении в 1-м чтении принял законопроект о запрете курения в общественных местах
10 декабря 2019 - 14:37 AMT
PanARMENIAN.Net - Национальное собрание Армении 10 декабря приняло в 1-м чтении законопроект о запрете на курение в общественных местах.
За законопроект проголосовали 83 депутата, против - 15.
Согласно проекту закона, предлагается ввести запрет на курение в общественных местах, цель – защитить нынешнее и грядущее поколения от негативного воздействия на здоровье, обусловленного использованием табачного сырья, табачной продукции и ее заменителей, негативных последствий табачного дыма, негативного воздействия на социальную и экономическую сферы и окружающую среду.Отмечается, что законопроектом придается важность укоренению в восприятии населения того, что использование табака и его заменителей – нездоровое поведение.
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В заявлении, в частности, говорится, что выдвинутые Саргсяну обвинения являются вопиющим проявлением политического преследования.
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