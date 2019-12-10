Опрос МРИ: 55% граждан Армении проголосовали бы за правящую партию
10 декабря 2019 - 17:25 AMT
PanARMENIAN.Net - Согласно новому общенациональному опросу, проведенному Международным республиканским институтом (МРИ) в Армении, 55% армян проголосовали бы за правящий блок «Мой шаг», если бы в следующее воскресенье были проведены парламентские выборы.
Данные были собраны по всей Армении в период с 20 сентября по 13 октября 2019 года путем личных интервью в домах респондентов. Выборка состояла из 1200 постоянных жителей Армении старше 18 лет и имеющих право голоса. В опросе приняли участие респонденты из разных регионов страны, разных возрастов и обоих полов.
Так, согласно опросу, 19% респондентов проголосовали бы за «Процветающую Армению», 6% - за «Светлую Армению», 4% - за Республиканскую партию Армении и только 3% - за АРФ «Дашнакцутюн».
В то же время 59% респондентов заявили, что никогда не будут голосовать за РПА, а 17% и 11% заявили, что не отдадут свои голоса партиям «Дашнакцутюн» и «Мой шаг» соответственно.
Согласно опросу, за последний год интерес к политике среди населения снизился - с 40% в 2018 году до всего 19% в 2019 году.
Кроме того, 66% респондентов считают, что правительство делает достаточно для борьбы с коррупцией (по сравнению с 59% в 2018 году), а 70% считают, что борьба с коррупцией была эффективной. Однако 25% отметили, что коррупция оказала на них негативное влияние за последние 12 месяцев.
В опросе, проведенном в РА в июле 2019, отмечалось, что за блок «Мой шаг» проголосовали бы 59% респондентов, за «Процветающую Армению» - 12%, за Республиканскую партию Армении - 5%.
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В целом, по результатам опроса, Армения набрала 85 баллов, заняв 11-е место, наряду с Францией, Ирландией, Японией, Швецией, Мьянмой и Саудовской Аравией.
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