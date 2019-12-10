Эрдоган: Турцию не берут в ЕС из-за религиозной принадлежности

Эрдоган: Турцию не берут в ЕС из-за религиозной принадлежности
10 декабря 2019 - 18:54 AMT

PanARMENIAN.Net - Турцию не берут в Евросоюз не из-за большой численности населения, а из-за религиозной принадлежности ее граждан. Такую причину назвал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

«Нам говорят, что население Турции очень велико. Однако истинная причина нежелания поддержать заявку Анкары кроется в другом. Истинная причина заключается в том, что мы — мусульмане!» — сказал турецкий лидер, пишет Lenta.ru со ссылкой на агентство Anadolu.

По официальным данным, препятствием для вступления турецкого государства в ЕС является не ислам, а то, что страна не находится в Европе географически, не разделяет демократических ценностей европейских стран и конфликтует из-за принадлежности Кипра с Грецией — страной-членом блока.

В 2017 году Эрдоган уже выступал с подобным заявлением: тогда он назвал Евросоюз — «блоком крестоносцев», враждебных к исламу. Он подчеркнул, что Анкара может провести референдум, по результатам которого, возможно, пересмотрит свое намерение о вступлении в объединение.

Заявку на вступление Турция подала в 1987 году, статус кандидата для интеграции получила в 1999. Официальные переговоры идут с 2005 года, но пока не привели к каким-либо результатам.

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Lenta.ru: Эрдоган назвал ислам причиной не брать Турцию в Евросоюз
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