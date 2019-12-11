Министр: Армения станет транзитером электроэнергии для Ирана и РФ
11 декабря 2019 - 10:48 AMT
PanARMENIAN.Net - Армения должна стать транзитером электроэнергии и для Ирана, и для России. Об этом заявил на пресс-конференции на Армянской АЭС министр территориального управления и инфраструктур Сурен Папикян.
Он напомнил, что Армения продолжает строить свои участки электроэнергетического коридора Россия – Грузия – Армения – Иран. Высоковольтную линию электропередачи из Ирана в Армению, напряжением в 400 киловольт, достроят в 2020 году, а линию такого же напряжения в Грузию сейчас проектируют – вместе со вставкой постоянного тока, пишет Sputnik-Армения.
«Тогда Армения сможет стать транзитером электроэнергии не только для Грузии и Ирана, но и для стран ЕАЭС, в частности для России», - заявил Папикян.
Соглашение о четырехстороннем энергетическом о коридоре подписали в апреле 2016 года в Ереване министры энергетики России, Армении и Ирана и замминистра энергетики Грузии. После строительства армянского участка, между этими странами вступит в строй беспрерывный энергетический коридор напряжением не ниже 400 киловольт. Таким образом, его пропускная способность увеличится минимум в три раза.
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