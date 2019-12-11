Российские боксеры отказались участвовать в Олимпиаде-2020 без национального флага

PanARMENIAN.Net - Боксеры сборной России отказались ехать на Олимпиаду в Токио без национального флага. Об этом заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев, пишет РИА Новости.

«Ребята просят через суды добиться права выступать под флагом. Сейчас нужно посмотреть на шаги ОКР и РУСАДА, но и мы сами проанализируем возможность оспаривания этого решения. Для нас самое главное, чтобы наши боксеры выступали под флагом России и звучал наш гимн. Без этого нет смысла в участии», — сказал Кремлев.

Ранее исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) объявил об отстранении российских атлетов от участия в крупных международных спортивных соревнованиях. В WADA пояснили, что на ближайшие Олимпийские и Паралимпийские игры, а также на чемпионаты мира допустят только «чистых» спортсменов, при этом они будут соревноваться в нейтральном статусе — без флага и гимна страны. Также Россия на четыре года лишится права проводить крупные международные соревнования и подавать заявки на их проведение.