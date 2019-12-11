Число турпоездок из РФ в Армению выросло на 24% в 2019 году

PanARMENIAN.Net - Число турпоездок в Армению из России за 9 месяцев 2019 года выросло на 24% до 406 тысяч. Об этом сообщает портал ТурСтат на основе рейтинга стран по популярности у российских туристов в 2019 году.

Так, Армения занимает 21-е место по выездному туризму из России.

Топ-10 зарубежных стран, популярных у российских туристов в 2019 году по числу выездных туристских поездок из России по итогам 9 месяцев составили Турция (5 млн 675 тыс.), Абхазия (3 млн 855 тыс.), Финляндия (2,695 тыс.), Казахстан (2 млн 471 тыс.), Украина (1 млн 857 тыс.), Китай (1 млн 712 тыс.), Эстония (1 млн 348 тыс.), Италия (1 млн 12 тыс.), Грузия (990 тыс.) и Германия (977 тыс.).