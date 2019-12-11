Европейская комиссия взяла под усиленный контроль деятельность Комитета гражданской авиации РА

PanARMENIAN.Net - Европейская комиссия взяла под усиленный контроль деятельность Комитета гражданской авиации Армении. Об этом говорится в заявлении Европейской комиссии.

«Комитет гражданской авиации Армении взят под усиленный контроль в связи с признаками снижения контроля за обеспечением безопасности полетов», – отмечается в заявлении.

О причинах беспокойства Еврокомиссии в опубликованном в связи с обновлением списка безопасности полетов ЕС заявлении не отмечается.

Согласно данным FlightGlobal, Агентство по авиационной безопасности Европейского союза (EASA) выявило недостатки в сфере надзора во время своего визита в компании Taron Avia и Atlantis European Airways в июле 2019 года.

Сертификация Taron Avia была прекращена в результате исследований EASA, и впоследствии авиаперевозчик решил приостановить свою деятельность.

Отмечается, что при обновлении сертификатов этих двух компаний «Комитет гражданской авиации не следил за всеми процессами сертификации систематически».