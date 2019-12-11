Европейская комиссия взяла под усиленный контроль деятельность Комитета гражданской авиации РА
11 декабря 2019 - 13:19 AMT
PanARMENIAN.Net - Европейская комиссия взяла под усиленный контроль деятельность Комитета гражданской авиации Армении. Об этом говорится в заявлении Европейской комиссии.
«Комитет гражданской авиации Армении взят под усиленный контроль в связи с признаками снижения контроля за обеспечением безопасности полетов», – отмечается в заявлении.
О причинах беспокойства Еврокомиссии в опубликованном в связи с обновлением списка безопасности полетов ЕС заявлении не отмечается.
Согласно данным FlightGlobal, Агентство по авиационной безопасности Европейского союза (EASA) выявило недостатки в сфере надзора во время своего визита в компании Taron Avia и Atlantis European Airways в июле 2019 года.
Сертификация Taron Avia была прекращена в результате исследований EASA, и впоследствии авиаперевозчик решил приостановить свою деятельность.
Отмечается, что при обновлении сертификатов этих двух компаний «Комитет гражданской авиации не следил за всеми процессами сертификации систематически».
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