Эрдоган заявил, что откажется от Нобелевской премии мира, если присудят

Эрдоган заявил, что откажется от Нобелевской премии мира, если присудят
11 декабря 2019 - 16:51 AMT

PanARMENIAN.Net - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган откажется от Нобелевской премии мира, если она будет ему присуждена. Об этом он заявил в ходе выступления в Анкаре.

Журналист спросил у турецкого лидера, как он поступит, если ему будет присуждена подобная награда. На это президент заявил, что «откажется» от нее. По утверждению Эрдогана, «Нобелевский комитет исчерпал себя и является политически мотивированной и идеологической организацией», пишет ТАСС.

Ранее Анкара выступила против вручения Нобелевской премии по литературе австрийскому писателю Петеру Хандке, который заявил, что относится к событиям в Сребренице как к конфликту между двумя братскими народами. Турция вошла в число стран, которые бойкотировали церемонию награждения Хандке.

Photo. REUTERS/Adnan Abidi
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