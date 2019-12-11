Netflix может потерять до 4 млн подписчиков в 2020 году
11 декабря 2019 - 15:00 AMT
PanARMENIAN.Net - Стриминговый сервис Netflix в 2020 году может потерять до 4 млн подписчиков из-за высокой стоимости подписки на фоне более выгодных предложений конкурентов. Об этом сообщает MarketWatch со ссылкой на оценку ведущего аналитика компании Needham Лоры Мартин.
Подписчики Netflix платят ежемесячно от $9 до $16. А аналогичные сервисы конкурентов Disney+, Apple+, Hulu, CBS All Access и Peacock обходятся подписчикам всего в $5–7 в месяц. Если Netflix не запустит дополнительно более доступный вариант подписки, его клиенты могут перейти к конкурентам, считает аналитик, пишет «Ъ».
Подписка на Netflix стоит дороже, поскольку сервис предлагает возможность просмотра контента без показа рекламы. По мнению аналитика, Netflix мог бы ввести шесть-восемь минут рекламы в каждый час просмотра контента, что позволит понизить стоимость ежемесячной подписки до $5–7 в месяц. Отсутствие такой альтернативы ведет к сокращению числа подписчиков и последующим убыткам. Если уменьшится число американских подписчиков, которые приносят сервису в три раза больше прибыли, чем зарубежные, Netflix может недополучить в следующем году $260 млн прибыли.
В связи с этим аналитик, которая до сих пор рекомендовала держать акции Netflix, понизила рекомендации до уровня «продавать». Акции сервиса отреагировали на оценку аналитика падением в 3,1%. За последние полгода падение акций Netflix превысило 16%.
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