Netflix может потерять до 4 млн подписчиков в 2020 году

PanARMENIAN.Net - Стриминговый сервис Netflix в 2020 году может потерять до 4 млн подписчиков из-за высокой стоимости подписки на фоне более выгодных предложений конкурентов. Об этом сообщает MarketWatch со ссылкой на оценку ведущего аналитика компании Needham Лоры Мартин.

Подписчики Netflix платят ежемесячно от $9 до $16. А аналогичные сервисы конкурентов Disney+, Apple+, Hulu, CBS All Access и Peacock обходятся подписчикам всего в $5–7 в месяц. Если Netflix не запустит дополнительно более доступный вариант подписки, его клиенты могут перейти к конкурентам, считает аналитик, пишет «Ъ».

Подписка на Netflix стоит дороже, поскольку сервис предлагает возможность просмотра контента без показа рекламы. По мнению аналитика, Netflix мог бы ввести шесть-восемь минут рекламы в каждый час просмотра контента, что позволит понизить стоимость ежемесячной подписки до $5–7 в месяц. Отсутствие такой альтернативы ведет к сокращению числа подписчиков и последующим убыткам. Если уменьшится число американских подписчиков, которые приносят сервису в три раза больше прибыли, чем зарубежные, Netflix может недополучить в следующем году $260 млн прибыли.

В связи с этим аналитик, которая до сих пор рекомендовала держать акции Netflix, понизила рекомендации до уровня «продавать». Акции сервиса отреагировали на оценку аналитика падением в 3,1%. За последние полгода падение акций Netflix превысило 16%.