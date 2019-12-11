В РФ предлагают снизить порог беспошлинных онлайн-покупок до 20 евро
11 декабря 2019 - 15:50 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил проработать предложения первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова быстрее снизить порог беспошлинного ввоза интернет-посылок.
Окончательного решения пока нет, уточнил пресс-секретарь Медведева Олег Осипов, вопрос еще будет обсуждаться в правительстве и со странами ЕАЭС, пишут «Ведомости».
Сейчас в России пошлинами не облагаются посылки, общая стоимость которых за месяц не превышает 500 евро. Но с 2020 году сумма снизиться до 200 евро. Страны-члены ЕАЭС, в том числе - Армения, уже договорились снизить таким образом порог.
Но Минфин РФ предлагает снижать порог быстрее — до 100 евро уже с июля 2020 года, с 2021 года — до 50 евро и до 20 евро в 2022 году.
В снижении порога заинтересованы российские интернет-ритейлеры. АКИТ предлагала ввести НДС с зарубежной интернет-торговли. Российские онлайн-ритейлеры выводят инфраструктуру за рубеж, предупреждал ЦБ (издержки ниже, сертификация не нужна), и торгуют с приграничных территорий без таможенного оформления.
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