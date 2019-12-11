Епископ Саак Машалян избран армянским патриархом Константинопольским

PanARMENIAN.Net - Епископ Саак Машалян избран 85-м армянским патриархом Константинопольским.

Он получил на выборах 102 голоса.

Архиепископ Арам Атешян – кандидат на должность Константинопольского патриарха Армянской Апостольской Церкви - уже поздравил Машаляна.

Выборы, в котором приняли участие местоблюститель патриарха, епископ Саак Машалян и архиепископ Арам Атешян, прошли в 3 этапа. По итогам прошедшего 7 декабря первого тура общее религиозное собрание избрало 17 местных духовных делегатов. Во втором туре, который прошел 8 декабря в Стамбуле, представители местной армянской общины избрали светских делегатов. Из 103 избранных делегатов 89 были сторонниками епископа Саака Машаляна, а 12 – архиепископа Арама Атешяна. Третий тур прошел 11 декабря.