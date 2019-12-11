Турция угрожает лишить США доступа к ключевым авиабазам в случае введения санкций

PanARMENIAN.Net - Турция предупредила, что может лишить США доступа к двум стратегически важным авиабазам в случае введения против нее американских санкций.

«В случае приятия решения о введении санкций против Турции авиабазы «Инджирлик» и «Куречик» могут оказаться в повестке дня. Члены Конгресса США должны понимать, что добиться чего-либо с помощью санкций невозможно», - заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу 11 декабря, пишет Deutsche Welle.

Он сделал это заявление на фоне сообщений о том, что американские конгрессмены согласовали законопроект об обороне, в котором содержится и призыв ввести санкции против Турции за закупку и развертывание российских зенитно-ракетных комплексов С-400. США считают, что комплексы С-400 представляют угрозу для НАТО, и потому отстранили Турцию от участия в разработке новейшего истребителя F-35.

База «Инджирлик» в юго-восточной части Турции является одной из главных баз для военных операций США на Ближнем Востоке, в том числе против джихадистов из «Исламского государства» в Сирии и Ираке. Авиабаза «Куречик» в восточной части Турции является одной из ключевых баз НАТО.