Турция угрожает лишить США доступа к ключевым авиабазам в случае введения санкций
11 декабря 2019 - 16:41 AMT
PanARMENIAN.Net - Турция предупредила, что может лишить США доступа к двум стратегически важным авиабазам в случае введения против нее американских санкций.
«В случае приятия решения о введении санкций против Турции авиабазы «Инджирлик» и «Куречик» могут оказаться в повестке дня. Члены Конгресса США должны понимать, что добиться чего-либо с помощью санкций невозможно», - заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу 11 декабря, пишет Deutsche Welle.
Он сделал это заявление на фоне сообщений о том, что американские конгрессмены согласовали законопроект об обороне, в котором содержится и призыв ввести санкции против Турции за закупку и развертывание российских зенитно-ракетных комплексов С-400. США считают, что комплексы С-400 представляют угрозу для НАТО, и потому отстранили Турцию от участия в разработке новейшего истребителя F-35.
База «Инджирлик» в юго-восточной части Турции является одной из главных баз для военных операций США на Ближнем Востоке, в том числе против джихадистов из «Исламского государства» в Сирии и Ираке. Авиабаза «Куречик» в восточной части Турции является одной из ключевых баз НАТО.
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