Китай и Турция лидируют по числу заключенных в тюрьму журналистов

PanARMENIAN.Net - В 2019 году 250 журналистов по всему миру были по приговору суда лишены свободы из-за своей профессиональной деятельности. Наибольшее число - как минимум 48 - оказались в тюрьме в Китае. Это следует из ежегодного доклада некоммерческой организации Комитет по защите журналистов (CPJ), представленного 11 декабря в Нью-Йорке.

По данным CPJ, число журналистов, попавших в тюрьму за выполнение своей работы, в 2019 году во всем мире оставалось рекордно высоким. При этом Китай, «который усилил железную хватку в отношении прессы», обошел Турцию, возглавлявшую в прошлом году этот список. В 2019 году, по данным CPJ, в Турции из-за своей профессиональной деятельности в тюрьму попали «только» 47 журналистов (для сравнения: в 2018 году, по данным НКО, их было 68), пишет Deutsche Welle.

После Китая, Турции, Саудовской Аравии и Египта «лидирующими тюремщиками» Комитет по защите журналистов назвал Эритрею, Вьетнам и Иран.

При этом НКО обращает внимание на новый тренд в области обвинений, выдвигаемых против журналистов, а именно: растущее число обвинений в распространении «ложных новостей», или «фейк-ньюз». Если в 2018 году CPJ зафиксировал 28 таких случаев, то в 2019 году - уже 30.

Самым распространенным обвинением, с которым сталкиваются журналисты во всем мире, остается антигосударственная деятельность, отмечает организация.

В правительстве Китая, куда информационное агентство Reuters обратилось за комментарием, заявили, что Комитет по защите журналистов, штаб-квартира которого находится в Нью-Йорке, не заслуживает доверия. По словам представителя МИД КНР, Китая является страной, в котором «царит верховенство права и никто не стоит выше закона».

В 2018 году число журналистов, приговоренных к тюремным срокам за выполнение своей работы, по данным CPJ, по всему миру составило 255 человек.