Тарантино хочет снять продолжение «Убить Билла»
11 декабря 2019 - 18:37 AMT
PanARMENIAN.Net - Голливудский режиссер Квентин Тарантино задумал снять продолжение дилогии «Убить Билла». О своих планах кинематографист рассказал на радиошоу Andy Cohen Live.
Режиссер заявил, что займется третьей частью не ранее чем через три года, и фильм будет отличаться от предшественников, пишет Lenta.ru.
«Я бы не хотел просто снять какое-нибудь нелепое приключение. Она (невеста в исполнении Умы Турман — ред.) просто не заслужила этого!» — подчеркнул он.
«Невеста долго и упорно сражалась. На этот раз у меня есть идея, осуществить которую, быть может, будет действительно интересно», — добавил Тарантино.
В 2016 году режиссер утверждал, что планирует остановиться на отметке в десять кинолент, отмечая, что дилогия «Убить Билла» считается за одну картину.
Самое значимое
В своем заявлении группа также опровергла сообщения некоторых армянских СМИ о том, что получила прибыль от своего бесплатного концерта в Ереване в 2015 году.
Концерт состоится на Площади Республики.
Соответствующее решение было принято по результатам голосования членов Национальной Киноакадемии.
Концерт в рамках фестиваля Silk Note состоится в столице Армении 6 ноября
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