Кнессет Израиля одобрил решение о самороспуске и назначил повторные выборы

PanARMENIAN.Net - Парламент Израиля утвердил законопроект о самороспуске и проведении выборов 2 марта 2020 года.

Во втором и третьем чтении за назначение новых выборов, третьих по счету за последние 11 месяцев, на эту дату проголосовали 96 депутатов против семи, пишет РБК со ссылкой на газету The Times of Israel.

17 сентября в Израиле впервые прошли досрочные выборы в парламент. По итогам голосования партия «Ликуд», которую возглавляет премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, получила 31 место из 120, уступив оппозиционному блоку «Кахоль-Лаван» Бенни Ганца. Вместе с союзниками по правому блоку Нетаньяху получил 55 мест, центристский блок Ганца — 56.

В конце сентября президент Израиля Реувен Ривлин поручил Нетаньяху сформировать новое правительство, но ему это не удалось. После этого лидер страны передал мандат на формирование кабинета основному его сопернику — Ганцу. После того как и ему не удалось создать правительство, 21 ноября Ривлин поручил выбрать министров депутатам парламента, выделив на это 21 день. Ранее подобного в истории Израиля не было.