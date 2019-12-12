Армянская письменность вошла в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО

Армянская письменность вошла в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО
12 декабря 2019 - 11:44 AMT

PanARMENIAN.Net - Заявка «Армянская письменность и ее отражение в культуре» вошла в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Такое решение было принято 11 декабря на заседании Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия в Боготе.

«Элемент включает в себя многовековое искусство армянской письменности, а также богатую культуру декоративного письма и его многочисленные применения. Данный элемент наследия также отличается широким разнообразием декоративных символов, характеризующихся различными формами, такими как птицы, животные или мифические существа. Помимо своей основной функции архивирования и передачи информации, армянская письменность пронизывает практически все слои общества, включая народные ремесла. Образовательные учреждения всех уровней, молодежные центры и Армянская апостольская церковь играют важную роль в передаче этого элемента живого наследия», – говорится в сообщении.

Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества направлен на повышение осведомленности общественности о традициях и знаниях общин без признания стандартов превосходства или исключительности.

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