Армянская письменность вошла в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО
12 декабря 2019 - 11:44 AMT
PanARMENIAN.Net - Заявка «Армянская письменность и ее отражение в культуре» вошла в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Такое решение было принято 11 декабря на заседании Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия в Боготе.
«Элемент включает в себя многовековое искусство армянской письменности, а также богатую культуру декоративного письма и его многочисленные применения. Данный элемент наследия также отличается широким разнообразием декоративных символов, характеризующихся различными формами, такими как птицы, животные или мифические существа. Помимо своей основной функции архивирования и передачи информации, армянская письменность пронизывает практически все слои общества, включая народные ремесла. Образовательные учреждения всех уровней, молодежные центры и Армянская апостольская церковь играют важную роль в передаче этого элемента живого наследия», – говорится в сообщении.
Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества направлен на повышение осведомленности общественности о традициях и знаниях общин без признания стандартов превосходства или исключительности.
Самое значимое
В своем заявлении группа также опровергла сообщения некоторых армянских СМИ о том, что получила прибыль от своего бесплатного концерта в Ереване в 2015 году.
Концерт состоится на Площади Республики.
Соответствующее решение было принято по результатам голосования членов Национальной Киноакадемии.
Концерт в рамках фестиваля Silk Note состоится в столице Армении 6 ноября
Partner news
Последние новости
СМИ: Ватикан использует пожертвования для покрытия дефицита бюджета Каждый год в июне Ватикан объявляет сбор средств для нуждающихся.
Вайнштейн выплатит $25 млн подавшим на него иски женщинами Деньги будут распределены между более чем 30 актрисами и бывшими сотрудницами, которые подали в суд на 67-летнего продюсера за различные преступления
YouTube начнет удалять видео за непрямые угрозы и оскорбления Это включает в себя контент, имитирующий насилие по отношению к человеку, либо выражения, предполагающие физическое насилие
Кнессет Израиля одобрил решение о самороспуске и назначил повторные выборы Во втором и третьем чтении за назначение новых выборов, третьих по счету за последние 11 месяцев, на эту дату проголосовали 96 депутатов против семи.