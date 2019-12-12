YouTube начнет удалять видео за непрямые угрозы и оскорбления
12 декабря 2019 - 10:55 AMT
PanARMENIAN.Net - Видеохостинг YouTube объявил через свой блог об обновлении политики, согласно которой теперь сервис будет удалять видео не только с прямыми, но и со скрытыми или подразумеваемыми угрозами.
Это включает в себя контент, имитирующий насилие по отношению к человеку, либо выражения, предполагающие физическое насилие, пишет «Ъ».
Также теперь запрещены унизительная лексика либо высказывания, которые оскорбляют кого-либо по расовому признаку или сексуальной ориентации. Похожая политика будет проводиться и в отношении комментариев на сайте: в YouTube заявили, что удалили свыше 16 млн комментариев в третьем квартале 2019 года. Тем не менее видео сатирического характера либо предназначенные для образовательных, научных и художественных целей удаляться не будут.
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