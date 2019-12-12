Вайнштейн выплатит $25 млн подавшим на него иски женщинами

PanARMENIAN.Net - Скандально известный голливудский продюсер Харви Вайнштейн достиг предварительного соглашения на сумму в $25 млн со многими своими предполагаемыми жертвами преступлений на сексуальной почве. Об этом рассказал адвокат одной из актрис.

Деньги будут распределены между более чем 30 актрисами и бывшими сотрудницами, которые подали в суд на 67-летнего продюсера за различные преступления — от сексуальных домогательств до изнасилований, пишет «Ъ» со ссылкой на AFP.

Аарон Филлер, адвокат актрисы Пас де ла Уэрта, рассказал, что ожидает, что его клиентка, которая обвиняет Харви Вайнштейна в изнасиловании в 2010 году, будет одной из сторон соглашения. Оно должно быть подписано всеми сторонами и получить одобрение суда.

В число тех, кто обвиняет Харви Вайнштейна, входят известные актрисы — Анжелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек — хотя ни одна из них не является участницей процесса. Одна их тех, кто обвиняет продюсера, Кэтерин Кендалл, заявила, что была разочарована этой сделкой, но согласилась на нее, потому что не хотела, чтобы другие женщины остались без выплат.

Секс-скандал, в центре которого оказался Харви Вайнштейн, разгорелся в октябре 2017 года. Изначально он касался только продюсера, но потом многие женщины стали публично жаловаться на домогательства актеров и режиссеров.