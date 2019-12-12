Вайнштейн выплатит $25 млн подавшим на него иски женщинами
12 декабря 2019 - 11:53 AMT
PanARMENIAN.Net - Скандально известный голливудский продюсер Харви Вайнштейн достиг предварительного соглашения на сумму в $25 млн со многими своими предполагаемыми жертвами преступлений на сексуальной почве. Об этом рассказал адвокат одной из актрис.
Деньги будут распределены между более чем 30 актрисами и бывшими сотрудницами, которые подали в суд на 67-летнего продюсера за различные преступления — от сексуальных домогательств до изнасилований, пишет «Ъ» со ссылкой на AFP.
Аарон Филлер, адвокат актрисы Пас де ла Уэрта, рассказал, что ожидает, что его клиентка, которая обвиняет Харви Вайнштейна в изнасиловании в 2010 году, будет одной из сторон соглашения. Оно должно быть подписано всеми сторонами и получить одобрение суда.
В число тех, кто обвиняет Харви Вайнштейна, входят известные актрисы — Анжелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек — хотя ни одна из них не является участницей процесса. Одна их тех, кто обвиняет продюсера, Кэтерин Кендалл, заявила, что была разочарована этой сделкой, но согласилась на нее, потому что не хотела, чтобы другие женщины остались без выплат.
Секс-скандал, в центре которого оказался Харви Вайнштейн, разгорелся в октябре 2017 года. Изначально он касался только продюсера, но потом многие женщины стали публично жаловаться на домогательства актеров и режиссеров.
Самое значимое
Издание отмечает, что в азербайджанской армии более сотни солдат стали жертвами пыток
В апреле 2019 года азербайджанские СМИ сообщили, что стратегические высоты на границе с Арменией взяты под контроль их правительства.
Жерар был одним из любимых актеров режиссера Клода Лелюша — он снялся почти в 20 его картинах. Всего на счету Жерара 42 кинороли.
У занимающей второе место пророссийской «Оппозиционная платформа – За жизнь» – 12,69%.
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
YouTube начнет удалять видео за непрямые угрозы и оскорбления Это включает в себя контент, имитирующий насилие по отношению к человеку, либо выражения, предполагающие физическое насилие
Армянская письменность вошла в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества направлен на повышение осведомленности общественности о традициях и знаниях общин без признания стандартов превосходства или исключительности.
Тарантино хочет снять продолжение «Убить Билла» Режиссер заявил, что займется третьей частью не ранее чем через три года, и фильм будет отличаться от предшественников
Турция угрожает лишить США доступа к ключевым авиабазам в случае введения санкций Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу