СМИ: Ватикан использует пожертвования для покрытия дефицита бюджета
12 декабря 2019 - 12:41 AMT
PanARMENIAN.Net - Большая часть пожертвований для бедных, которые ежегодно поступают от католиков со всего мира в фонд Ватикана, используются для покрытия дефицита государственного бюджета, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на осведомленный источник.
Каждый год в июне Ватикан объявляет сбор средств для нуждающихся. Все собранные деньги поступают в фонд «Пенни Святого Петра». В 2018 году на счет фонда поступило более $55 млн таких пожертвований, и только 10% из них направили на благотворительность, рассказали WSJ источники. По их словам, две трети этих денег использовали для покрытия дефицита бюджета. В пресс-службе Ватикана отказались комментировать расходование средств, пишут «Ведомости».
В 2018 году дефицит бюджета достиг примерно 70 млн евро при общем объеме расходов около 300 млн евро. Это вызывает обеспокоенность у некоторых руководителей католической церкви. Они полагают, что происходящее может подорвать доверие к финансовому управлению Ватикана при папе Франциске, пишет WSJ. При этом по церковному праву папа может использовать средства фонда по своему усмотрению.
Источники издания указывают, что за год объем пожертвований в фонд сократился примерно на 10 млн евро. Кроме того, с октября фонд находится под усиленным контролем полиции из-за расследования трат пожертвований на элитное жилье в Лондоне. $200 млн благотворительных пожертвований католиков, которые хранились на швейцарских счетах Ватикана, направили на финансирование строительства элитной недвижимости в Лондоне, сообщал Financial Times со ссылкой на осведомленные источники. Полиция проводила обыски в Государственном секретариате Ватикана, пятерых сотрудников секретариата отстранили от работы до завершения следствия.
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