Армения - в числе популярных у россиян направлений для новогоднего отдыха с детьми

Армения - в числе популярных у россиян направлений для новогоднего отдыха с детьми
12 декабря 2019 - 13:08 AMT

PanARMENIAN.Net - Российские туристы назвали лучшие направления для новогоднего отдыха с детьми. В их число вошла Армения, сообщает Biletix.

Так, среди зарубежных популярных новогодних направлений с наибольшим числом бронирований авиабилетов на пассажиров с детьми (от 7 до 18 лет) лидируют Армения, Италия, Германия, Польша и ОАЭ, пишет РИА Новости.

В рейтинг самых популярных внутренних направлений входят Сочи, Москва, Симферополь, Санкт-Петербург и Калининград.

В исследовании приняли участие 1 419 человек.

Ссылки по теме:
Ria.ru. Российские туристы выбрали города для новогоднего отдыха с детьми
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