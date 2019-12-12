Армения - в числе популярных у россиян направлений для новогоднего отдыха с детьми
12 декабря 2019 - 13:08 AMT
PanARMENIAN.Net - Российские туристы назвали лучшие направления для новогоднего отдыха с детьми. В их число вошла Армения, сообщает Biletix.
Так, среди зарубежных популярных новогодних направлений с наибольшим числом бронирований авиабилетов на пассажиров с детьми (от 7 до 18 лет) лидируют Армения, Италия, Германия, Польша и ОАЭ, пишет РИА Новости.
В рейтинг самых популярных внутренних направлений входят Сочи, Москва, Симферополь, Санкт-Петербург и Калининград.
В исследовании приняли участие 1 419 человек.
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