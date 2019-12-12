Парламент Ливии подаст жалобу в ООН после заявлений Эрдогана
12 декабря 2019 - 13:33 AMT
PanARMENIAN.Net - Заседающая на востоке Ливии Палата представителей (парламент) отправит жалобу в ООН. Об этом заявил глава комитета по иностранным делам в ливийском парламенте Юсеф аль-Акури.
Это будет сделано в связи с заявлением президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о возможной отправке военных на территорию Ливии, пишет «Ъ».
«Мы отвергаем эту угрозу и считаем ее продолжением неприкрытого вмешательства турецкого правительства в дела независимого государства»,— заявил аль-Акури. Он сказал, что «ливийский народ отвергает любое присутствие иностранных войск» на территории страны.
Ранее Эрдоган дал понять, что если в Ливии уже находятся российские ЧВК, то и Анкара имеет полное право ввести в эту страну свои войска. Он заявил о готовности Анкары направить в Ливию турецких военных, если будет соответствующий запрос от ливийского Правительства национального согласия.
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