Парламент Ливии подаст жалобу в ООН после заявлений Эрдогана

Парламент Ливии подаст жалобу в ООН после заявлений Эрдогана
12 декабря 2019 - 13:33 AMT

PanARMENIAN.Net - Заседающая на востоке Ливии Палата представителей (парламент) отправит жалобу в ООН. Об этом заявил глава комитета по иностранным делам в ливийском парламенте Юсеф аль-Акури.

Это будет сделано в связи с заявлением президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о возможной отправке военных на территорию Ливии, пишет «Ъ».

«Мы отвергаем эту угрозу и считаем ее продолжением неприкрытого вмешательства турецкого правительства в дела независимого государства»,— заявил аль-Акури. Он сказал, что «ливийский народ отвергает любое присутствие иностранных войск» на территории страны.

Ранее Эрдоган дал понять, что если в Ливии уже находятся российские ЧВК, то и Анкара имеет полное право ввести в эту страну свои войска. Он заявил о готовности Анкары направить в Ливию турецких военных, если будет соответствующий запрос от ливийского Правительства национального согласия.

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Kommersant.ru: Парламент Ливии подаст жалобу в ООН после заявлений Турции
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