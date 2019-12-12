Палата представителей Нидерландов ратифицировала соглашение Армения-ЕС
12 декабря 2019 - 14:31 AMT
PanARMENIAN.Net - Палата представителей Нидерландов единогласно ратифицировала соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Европейским союзом. Об этом сообщает посольство РА в Нидерландах.
Соглашение было ратифицировано без обсуждения и голосования.
Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве ЕС-Армения было подписано в Брюсселе 24 ноября 2017 года. 11 апреля 2018 года оно было единогласно ратифицировано парламентом Армении. Документ также одобрил Европарламент. С 1 июня 2018 года соглашение частично вступило в силу.
Самое значимое
За проголосовали 63 страны. Против выступили 19 государств
Менендес пообещал выступать в Сенате с этой резолюцией каждую неделю.
3 декабря соглашение ратифицировала нижняя палата парламента страны, а после этого ратификацию подтвердил министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковени
Оганян в своем микроблоге в Twitter ответил на вызов Пашиняна: «Договорились».
Partner news
Последние новости
Режиссер «Мулен Руж» и «Великого Гэтсби» экранизирует «Мастера и Маргариту» Он будет работать над проектом вместе с правообладателями — продюсером «Легенды № 17» Светланой Мигуновой-Дали и продюсером Грейс Ло.
В новом складном смартфоне Samsung будет стекло толщиной с человеческий волос Поставлять UTG для Samsung будет другая южнокорейская компания. Торговая марка для материала уже зарегистрирована
Ангела Меркель - самая влиятельная женщина 2019 года Глава немецкого правительства удерживает первое место девятый год подряд
Премьера «Матрицы-4» запланирована на май 2021 года В фильме сыграют Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс (Нео и Тринити), а также Яхья Абдул-Матин II, Джессика Хенвик и Нил Патрик Харрис. Режиссером будет Лана Вачовски.