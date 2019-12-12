Палата представителей Нидерландов ратифицировала соглашение Армения-ЕС

PanARMENIAN.Net - Палата представителей Нидерландов единогласно ратифицировала соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Европейским союзом. Об этом сообщает посольство РА в Нидерландах.

Соглашение было ратифицировано без обсуждения и голосования.

Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве ЕС-Армения было подписано в Брюсселе 24 ноября 2017 года. 11 апреля 2018 года оно было единогласно ратифицировано парламентом Армении. Документ также одобрил Европарламент. С 1 июня 2018 года соглашение частично вступило в силу.