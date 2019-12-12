Любимая категория армян в PornHub изменилась в 2019 году
12 декабря 2019 - 16:35 AMT
PanARMENIAN.Net - Порносайт PornHub опубликовал статистику, в которой подвел итоги 2019 года и рассказал о порнографических предпочтениях его пользователей по всему миру, в том числе и о вкусах жителей Армении.
Так, если в 2018 году пользователи из Армении чаще всего искали ролики по запросу lesbians, то в 2019 году предпочтения армян изменились - чаще всего искали milf (жанр порнографии, в котором актрисами обычно являются женщины в возрасте от 30 до 50 лет).
Согласно данным, женщины из Армении так же часто посещали сайт в 2019 году, как и мужчины.
Американская светская львица армянского происхождения, звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян осталась на втором месте среди знаменитостей, которых на сайте ищут чаще всего.
«Кажется, что все заходили на Pornhub 21 октября, в день рождения Ким К., чтобы выказать ей свою любовь. В тот день поиски Ким выросли на 2186%», - говорится в исследовании сайта.
Всего за год на Pornhub заходили 42 млрд раз - это примерно 115 млн посещений каждый день. На сайт загрузили рекордное количество видео - более 6,8 млн роликов. Их общая продолжительность - около 170 лет.
Самыми популярными категориями у пользователей-мужчин стали японки, любительские видео, зрелые, milf и хентай. Женщины чаще всего смотрели видео из категорий «лесбийское», «популярное с женщинами», «японки», «втроем» и «с темнокожими». В среднем пользователи проводили на сайте 10 минут 28 секунд - это на 15 секунд больше, чем годом ранее.
Самое значимое
«В международный день памяти и чести жертв преступления геноцида и предотвращения этого преступления возложил цветы в Цицернакаберде в память о жертвах Геноцида армян», - отметил премьер.
«Нельзя сказать, что эти направления не известны среди осведомленных путешественников и часто летающих пассажиров: просто они заслуживают гораздо большего признания, чем получают», - говорится в материале
Средства, собранные на телемарафоне, будут направлены на реализацию программ обеспечения питьевой водой и применения солнечной энергии в Арцахе и трех областях Армении - Тавуше, Лори и Шираке
Кремация обойдется дешевле традиционных похорон
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