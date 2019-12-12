В Тбилиси в ходе акции протеста задержали 16 человек
12 декабря 2019 - 14:37 AMT
PanARMENIAN.Net - Правоохранители задержали 16 участников акции протеста в центре Тбилиси за неповиновение полиции и хулиганство. Об этом сообщает МВД Грузии.
«Всего задержаны 16 человек, все задержаны по административному правонарушению», - заявили журналистам в пресс-службе ведомства, пишет РИА Новости.
Среди задержанных - лидер оппозиционной партии «Новая Грузия» Георгий Вашадзе.
Оппозиционеры и их сторонники с утра 12 декабря решили опротестовать процесс голосования по выбору верховных судей, который скоро должен начаться в парламенте.
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