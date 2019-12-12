В российские аэропорты вернут зоны для курения
12 декабря 2019 - 15:51 AMT
PanARMENIAN.Net - Госдума РФ приняла в третьем и окончательном чтении законопроект о возвращении зон для курения в аэропорты, сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Одно из основных условий – курительные комнаты должны быть размещены так, чтобы из других помещений не было видно курящих. Курилки будут расположены только в транзитных зонах аэропортов, пишут «Ведомости».
В 2013 году в России был принят антитабачный закон, запрещающий курение в госучреждениях, театрах и других общественных местах, в том числе и аэропортах. Многие аэропорты неоднократно выступали против запрета. К примеру, «Шереметьево».
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