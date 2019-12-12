Премьера «Матрицы-4» запланирована на май 2021 года
12 декабря 2019 - 16:42 AMT
PanARMENIAN.Net - Кинокомпания Warner Bros. анонсировала дату выхода четвертой части фильма «Матрица». Премьера запланирована на 21 мая 2021 года, пишет «Ъ».
В фильме сыграют Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс (Нео и Тринити), а также Яхья Абдул-Матин II, Джессика Хенвик и Нил Патрик Харрис. Режиссером будет Лана Вачовски.
В августе 2019 года в Warner Bros. подтвердили создание продолжения культового фильма. Тогда сообщалось, что съемки картины намечены на середину 2020 года. Детали сценария не разглашались.
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В своем заявлении группа также опровергла сообщения некоторых армянских СМИ о том, что получила прибыль от своего бесплатного концерта в Ереване в 2015 году.
Концерт состоится на Площади Республики.
Соответствующее решение было принято по результатам голосования членов Национальной Киноакадемии.
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