Премьера «Матрицы-4» запланирована на май 2021 года

Премьера «Матрицы-4» запланирована на май 2021 года
12 декабря 2019 - 16:42 AMT

PanARMENIAN.Net - Кинокомпания Warner Bros. анонсировала дату выхода четвертой части фильма «Матрица». Премьера запланирована на 21 мая 2021 года, пишет «Ъ».

В фильме сыграют Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс (Нео и Тринити), а также Яхья Абдул-Матин II, Джессика Хенвик и Нил Патрик Харрис. Режиссером будет Лана Вачовски.

В августе 2019 года в Warner Bros. подтвердили создание продолжения культового фильма. Тогда сообщалось, что съемки картины намечены на середину 2020 года. Детали сценария не разглашались.

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Kommersant.ru: Премьера фильма «Матрица-4» запланирована на май 2021 года
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