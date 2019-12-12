В новом складном смартфоне Samsung будет стекло толщиной с человеческий волос
12 декабря 2019 - 17:53 AMT
PanARMENIAN.Net - Компания Samsung готовит к выходу продолжение складного Galaxy Fold. Выяснилось, что в новой модели будет установлен дисплей с ультратонким стеклом (Ultra Thin Glass, UTG) вместо гибкого полимерного экрана, который использовался в предшественнике.
Поставлять UTG для Samsung будет другая южнокорейская компания. Торговая марка для материала уже зарегистрирована, пишет Ferra.ru.
Сообщается, что толщина стекла будет составлять менее 100 микрон или даже 30 микрон. В целом, материал по толщине можно сравнить с человеческим волосом. Кроме того, стекло должно быть более устойчиво к царапинам, чем пленка, используемая в Galaxy Fold. UTG довольно сложен в производстве и, конечно, дорогой.
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