Режиссер «Мулен Руж» и «Великого Гэтсби» экранизирует «Мастера и Маргариту»
12 декабря 2019 - 18:14 AMT
PanARMENIAN.Net - Режиссер «Великого Гэтсби» Баз Лурман получил права на экранизацию романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».
Он будет работать над проектом вместе с правообладателями — продюсером «Легенды № 17» Светланой Мигуновой-Дали и продюсером Грейс Ло, пишет Esquire.ru со ссылкой на Deadline.
«На протяжении почти 20 лет я чувствовал невероятную связь с историей «Мастера и Маргариты», и я давно хотел получить права на экранизацию этой выдающейся книги. Я очень рад, что у меня наконец есть возможность интерпретировать эту новаторскую работу», — сказал Лурман.
Проект будет осуществлять компания Baz & Co, которой Лурман владеет совместно с миллиардером Леонардом Блаватником. Как отмечает «Бюллетень кинопрокатчика», ранее российский актив Блаватника, компания «Амедиа Продакшн» называлась в числе участников новой российской экранизации «Мастера и Маргариты» — масштабного проекта, который готовят продюсеры Константин Эрнст (Первый канал), Рубен Дишдишян («Марс Медиа») и Игорь Толстунов («Профит»).
Баз Лурман также известен по фильмам «Мулен Руж» и «Австралия» (за первый он был номинирован на «Оскар»). Сейчас режиссер работает над картиной про Элвиса Пресли. Музыканта сыграет Остин Батлер из «Однажды в Голливуде», а его менеджера и известного американского импресарио — Том Хэнкс.
Роман Михаила Булгакова, впервые опубликованный в 1966 году, неоднократно адаптировали в России и за рубежом. Наиболее известные российские экранизации — фильм Юрия Кары 1994 года и сериал Владимира Бортко, вышедший в 2005 году.
В конце 1980-х снимать фильм по «Мастеру и Маргарите» планировала студия Warner Bros., а режиссером должен был стать Роман Полански. Проект так и не сбылся.
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В своем заявлении группа также опровергла сообщения некоторых армянских СМИ о том, что получила прибыль от своего бесплатного концерта в Ереване в 2015 году.
Концерт состоится на Площади Республики.
Соответствующее решение было принято по результатам голосования членов Национальной Киноакадемии.
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