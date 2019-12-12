Сенат США принял резолюцию о Геноциде армян
12 декабря 2019 - 22:51 AMT
PanARMENIAN.Net - Сенат США 12 декабря единогласно принял резолюцию о признании Геноцида армян 1915 года. Об этом сообщил Комитет «Ай дата».
«Это момент истины, который был отложен на слишком длительное время», - заявил сенатор Тед Круз после принятия резолюции.
В конце октября члены палаты представителей США приняли резолюцию, в которой признают и осуждают Геноцид армян в Османской империи. За резолюцию проголосовали 405 конгрессменов, против - только 11. Документ был внесен на рассмотрение палаты представителей демократом Адамом Шиффом
Геноцид армян
Геноцид армян в Османской империи 1915-1923гг. – первый геноцид ХХ века, развязанный младотурками. Во время Геноцида было уничтожено население шести армянских вилайетов – полтора миллиона человек. Еще полмиллиона рассеялись по всему миру, положив начало созданию армянской Диаспоры.
Самое значимое
За проголосовали 63 страны. Против выступили 19 государств
Менендес пообещал выступать в Сенате с этой резолюцией каждую неделю.
3 декабря соглашение ратифицировала нижняя палата парламента страны, а после этого ратификацию подтвердил министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковени
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