Экс-посол США в ООН призвала Трампа последовать примеру Сената и признать Геноцид армян
13 декабря 2019 - 11:05 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент США Дональд Трамп должен последовать примеру Сената и признать Геноцид армян. Об этом в своем микроблоге в Twitter написала экс-посол США в ООН Саманта Пауэр.
«Сенат США только что признал Геноцид армян. Трамп должен последовать примеру, от имени всех жертв и переживших Геноцид, миллионов армян-американцев, которые стаким трудом боролись за этот день», - отметила Пауэр.
Она также разместила видео с выступлением американского сенатора Роберта Менендеса, который расчувствовался, представляя резолюцию Сенату.
Сенат США 12 декабря единогласно принял резолюцию о признании Геноцида армян 1915 года. В конце октября члены палаты представителей США приняли резолюцию, в которой признают и осуждают Геноцид армян в Османской империи. За резолюцию проголосовали 405 конгрессменов, против - только 11. Документ был внесен на рассмотрение палаты представителей демократом Адамом Шиффом.
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За проголосовали 63 страны. Против выступили 19 государств
Менендес пообещал выступать в Сенате с этой резолюцией каждую неделю.
3 декабря соглашение ратифицировала нижняя палата парламента страны, а после этого ратификацию подтвердил министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковени
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