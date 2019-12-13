Экс-посол США в ООН призвала Трампа последовать примеру Сената и признать Геноцид армян

Экс-посол США в ООН призвала Трампа последовать примеру Сената и признать Геноцид армян
13 декабря 2019 - 11:05 AMT

PanARMENIAN.Net - Президент США Дональд Трамп должен последовать примеру Сената и признать Геноцид армян. Об этом в своем микроблоге в Twitter написала экс-посол США в ООН Саманта Пауэр.

«Сенат США только что признал Геноцид армян. Трамп должен последовать примеру, от имени всех жертв и переживших Геноцид, миллионов армян-американцев, которые стаким трудом боролись за этот день», - отметила Пауэр.

Она также разместила видео с выступлением американского сенатора Роберта Менендеса, который расчувствовался, представляя резолюцию Сенату.

Сенат США 12 декабря единогласно принял резолюцию о признании Геноцида армян 1915 года. В конце октября члены палаты представителей США приняли резолюцию, в которой признают и осуждают Геноцид армян в Османской империи. За резолюцию проголосовали 405 конгрессменов, против - только 11. Документ был внесен на рассмотрение палаты представителей демократом Адамом Шиффом.

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Запись Саманты Пауэр в Twitter
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