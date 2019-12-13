МИД Турции: Резолюция Сената США по Геноциду армян «не является юридически обязывающей»

МИД Турции: Резолюция Сената США по Геноциду армян «не является юридически обязывающей»
13 декабря 2019 - 10:45 AMT

PanARMENIAN.Net - Резолюция сената США о признании Геноцида армян в Османской империи в 1915 году «направлена на подрыв усилий по развитию турецко-американских отношений, лишена правовой основы и не является юридически обязывающей». Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Он обвинил Сенат конгресса США в использовании истории в политических целях и назвал принятие сенаторами резолюции о Геноциде армян в Османской империи спектаклем.

«Резолюция американского сената - не более, чем политический спектакль», - говорится в сообщении. Министр отметил, что документ не является юридически обязывающим и не имеет никакой силы. «Те, кто хочет использовать историю в политических целях, - трусы, не желающие посмотреть правде в глаза», - отметил Чавушоглу.

В официальном заявлении МИД Турции говорится: «Резолюция сената США о событиях 1915 года лишена исторической достоверности и правовой основы. Это один из примеров того, как может быть политизирована история. Это решение также является разрушительной попыткой подорвать усилия по развитию отношений между Турцией и США», - говорится в заявлении.

Те, кто использует историю для своих политических целей, никогда не достигнут своих целей, игнорируя факты, отметили в турецком МИД. «Борьба Турции за защиту своих жизненно важных интересов в регионе будет решительно продолжаться, несмотря на такие несправедливые и необоснованные решения», - говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.

Сенат конгресса США принял 12 декабря резолюцию о необходимости официально признавать и помнить Геноцид армян. Резолюция призвана выразить мнение верхней палаты парламента, что Соединенные Штаты должны чтить Геноцид армян путем официального признания и памяти. Кроме того, там содержится призыв не допускать попыток вовлечь власти США или ассоциировать их с отрицанием Геноцида армян «или любого другого геноцида», а также поощрять информирование о Геноциде армян.

Ссылки по теме:
Ermenihaber.am. Թուրքիայի ԱԳՆ-ի հայտարարությունը ԱՄՆ-ի Սենատում Հայոց ցեղասպանության ճանաչման մասին
Reuters. U.S. Senate passes resolution recognizing Armenian genocide, angering Turkey
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