Пашинян назвал признание сенатом США Геноцида армян победой справедливости и истины

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал решение сената США о признании Геноцида армян победой справедливости и истины. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

«Резолюция 150 сената США – это победа справедливости и истины. От имени армянского народа во всем мире, я выражаю нашу глубокую признательность сенату за этот эпохальный закон», - написал Пашинян.

В соцсети Facebook премьер назвал решение сената США историческим.

Сенат США 12 декабря единогласно принял резолюцию о признании Геноцида армян 1915 года. В конце октября члены палаты представителей США приняли резолюцию, в которой признают и осуждают Геноцид армян в Османской империи. За резолюцию проголосовали 405 конгрессменов, против - только 11. Документ был внесен на рассмотрение палаты представителей демократом Адамом Шиффом.