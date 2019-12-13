Пашинян назвал признание сенатом США Геноцида армян победой справедливости и истины
13 декабря 2019 - 10:55 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал решение сената США о признании Геноцида армян победой справедливости и истины. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.
«Резолюция 150 сената США – это победа справедливости и истины. От имени армянского народа во всем мире, я выражаю нашу глубокую признательность сенату за этот эпохальный закон», - написал Пашинян.
В соцсети Facebook премьер назвал решение сената США историческим.
Сенат США 12 декабря единогласно принял резолюцию о признании Геноцида армян 1915 года. В конце октября члены палаты представителей США приняли резолюцию, в которой признают и осуждают Геноцид армян в Османской империи. За резолюцию проголосовали 405 конгрессменов, против - только 11. Документ был внесен на рассмотрение палаты представителей демократом Адамом Шиффом.
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В заявлении, в частности, говорится, что выдвинутые Саргсяну обвинения являются вопиющим проявлением политического преследования.
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