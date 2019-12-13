Католикос Арам I: Решение Сената - исключительный шаг в коллективной борьбе за признание Геноцида

Католикос Арам I: Решение Сената - исключительный шаг в коллективной борьбе за признание Геноцида
13 декабря 2019 - 11:42 AMT

PanARMENIAN.Net - Католикос Великого Дома Киликийского Арам Первый поприветствовал принатие Сенатом США резолюции о признании Геноцида армян в Османской империи и назвал это исключительным шагом на пути коллективной борьбы за признание Геноцида армян.

«Поистине, органы «Ай Дата» США и, особенно действующий в Вашингтоне Офис «Ай Дата», сыграли важную роль в данном деле. С особой радостью приветствую это важное достижение, которое является следствием коллективной и последовательной работы», - говорится в заявлении католикоса.

Арам Первый высоко оценивает Сенат США и ожидает, что после Палаты представителей и Сената, президент США также сделает решительный шаг в данном направлении.

Сенат США 12 декабря единогласно принял резолюцию о признании Геноцида армян 1915 года. В конце октября члены палаты представителей США приняли резолюцию, в которой признают и осуждают Геноцид армян в Османской империи. За резолюцию проголосовали 405 конгрессменов, против - только 11. Документ был внесен на рассмотрение палаты представителей демократом Адамом Шиффом.

Геноцид армян

Геноцид армян в Османской империи 1915-1923гг. – первый геноцид ХХ века, развязанный младотурками. Во время Геноцида было уничтожено население шести армянских вилайетов – полтора миллиона человек. Еще полмиллиона рассеялись по всему миру, положив начало созданию армянской Диаспоры.

Современная Турция отрицает наличие исторического факта Геноцида армян и объявляет о внешнеполитическом и внутриполитическом курсе ярого отрицания данного исторического события. Действия турецкого государства преподносятся как «депортация» с целью безопасности армян. О необходимости признать Геноцид армян говорят лишь отдельные представители турецкой интеллигенции, среди которых историк Танер Акчам и лауреат Нобелевской премии Орхан Памук.

Геноцид армян признан Бразилией, Германией, Люксембургом, Австрией, Боливией, Швецией, Чили, Литвой, Польшей, Венесуэлой, Нидерландами, Словакией, Аргентиной, Швейцарией, Италией, Республикой Кипр, Ватиканом, Грецией, Францией, Бельгией, Ливаном, Канадой, Россией, Уругваем, Европарламентом и Всемирным советом церквей, 45 штатов США, сотнями органов местного самоуправления по всему миру и многими другими организациями.

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