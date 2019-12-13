Католикос Арам I: Решение Сената - исключительный шаг в коллективной борьбе за признание Геноцида

PanARMENIAN.Net - Католикос Великого Дома Киликийского Арам Первый поприветствовал принатие Сенатом США резолюции о признании Геноцида армян в Османской империи и назвал это исключительным шагом на пути коллективной борьбы за признание Геноцида армян.

«Поистине, органы «Ай Дата» США и, особенно действующий в Вашингтоне Офис «Ай Дата», сыграли важную роль в данном деле. С особой радостью приветствую это важное достижение, которое является следствием коллективной и последовательной работы», - говорится в заявлении католикоса.

Арам Первый высоко оценивает Сенат США и ожидает, что после Палаты представителей и Сената, президент США также сделает решительный шаг в данном направлении.

Сенат США 12 декабря единогласно принял резолюцию о признании Геноцида армян 1915 года. В конце октября члены палаты представителей США приняли резолюцию, в которой признают и осуждают Геноцид армян в Османской империи. За резолюцию проголосовали 405 конгрессменов, против - только 11. Документ был внесен на рассмотрение палаты представителей демократом Адамом Шиффом.