Католикос Арам I: Решение Сената - исключительный шаг в коллективной борьбе за признание Геноцида
13 декабря 2019 - 11:42 AMT
PanARMENIAN.Net - Католикос Великого Дома Киликийского Арам Первый поприветствовал принатие Сенатом США резолюции о признании Геноцида армян в Османской империи и назвал это исключительным шагом на пути коллективной борьбы за признание Геноцида армян.
«Поистине, органы «Ай Дата» США и, особенно действующий в Вашингтоне Офис «Ай Дата», сыграли важную роль в данном деле. С особой радостью приветствую это важное достижение, которое является следствием коллективной и последовательной работы», - говорится в заявлении католикоса.
Арам Первый высоко оценивает Сенат США и ожидает, что после Палаты представителей и Сената, президент США также сделает решительный шаг в данном направлении.
Сенат США 12 декабря единогласно принял резолюцию о признании Геноцида армян 1915 года. В конце октября члены палаты представителей США приняли резолюцию, в которой признают и осуждают Геноцид армян в Османской империи. За резолюцию проголосовали 405 конгрессменов, против - только 11. Документ был внесен на рассмотрение палаты представителей демократом Адамом Шиффом.
Геноцид армян
Геноцид армян в Османской империи 1915-1923гг. – первый геноцид ХХ века, развязанный младотурками. Во время Геноцида было уничтожено население шести армянских вилайетов – полтора миллиона человек. Еще полмиллиона рассеялись по всему миру, положив начало созданию армянской Диаспоры.
Самое значимое
«Это момент истины, который был отложен на слишком длительное время», - заявил сенатор Тед Круз после принятия резолюции.
Соглашение было ратифицировано без обсуждения и голосования.
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За проголосовали 63 страны. Против выступили 19 государств
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