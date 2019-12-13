МИД Азербайджана: Армянская сторона представила «План Лаврова» в ходе переговоров по Карабаху

PanARMENIAN.Net - Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров заявил, что переговорам по урегулированию карабахского конфликта нет альтернативы, добавив, что на переговорах с главой МИД Армении обсуждаются «конкретные и реальные моменты». Об этом Мамедъяров заявил в интервью азербайджанскому телеканалу CBC.

Он подчеркнул, что в ходе переговоров с армянской стороны появлялись различные документы, последним из которых является «План Лаврова».

«План Лаврова» - это результат плотных дискуссий, где-то два года назад в Москве. Но он все равно основывается на «мадридских принципах». Есть заявление сопредседателей МГ ОБСЕ от 9 марта 2019 года, в котором как раз определено видение посредников для движения вперед в переговорах. Суть очень простая - поэтапность. На первом этапе вывод войск, возвращение азербайджанского населения, обеспечение безопасности, налаживание коммуникаций. Поэтому наше предложение армянской стороне можно охарактеризовать как «мир с перспективой процветания», - отметил министр, пишет Interfax.az.

Мамедъяров добавил, что Азербайджан попросил сопредседателей подготовить отчет о безопасности по вопросу безопасности. «Мы предметно этот вопрос обсуждали. Для Армении, по словам главы их МИД, важны статус и безопасность. Что такое статус - понятно, а вот что такое безопасность? Сопредседатели тоже этот момент хотят понять. Должна быть формула безопасности, когда вернется азербайджанское население в освобожденные районы. Армянское население Карабаха - это наши граждане и их безопасность будет обеспечена в полном объеме. Но это наше понимание, а вот какое оно у армянской стороны?», - сказал глава МИД Азербайджана.

11 ноября в Ереване министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном заявил, что без согласия народа Нагорного Карабаха никакие договоренности по карабахскому урегулированию оформить будет невозможно.

«Всем понятно, что без согласия народа Нагорного Карабаха никакие договоренности оформить будет невозможно. Армения просто их не подпишет. Вот из этого мы исходим. Хочу отметить то, что сказал на нашей встрече премьер-министр Армении Никол Пашинян: он упомянул о своем публичном заявлении, которое гласило, что итоговые договоренности должны учитывать интересы и Армении, и Карабаха, и Азербайджана. С этим трудно спорить», - отметил Лавров.