МИД Арцаха приветствует признание Геноцида армян Сенатом США
13 декабря 2019 - 13:54 AMT
PanARMENIAN.Net - Министерство иностранных дел Республики Арцах (Нагорно-Карабхской Республики) приветствует принятие Сенатом США резолюции 150, в которой признается и осуждается Геноцид армян в Османской империи 1915 года, что может иметь решающее и практическое значение для осуждения и предотвращения геноцидов. Об этом говорится в заявлении МИД Арцаха на станице в Facebook.
«Мы поздравляем и глубоко благодарим Армянский национальный комитет Америки и Армянскую ассамблею Америки за их огромную работу в интересах армянского народа и восстановление исторической справедливости», - говорится в заявлении.
Сенат США 12 декабря единогласно принял резолюцию о признании Геноцида армян 1915 года. В конце октября члены палаты представителей США приняли резолюцию, в которой признают и осуждают Геноцид армян в Османской империи. За резолюцию проголосовали 405 конгрессменов, против - только 11. Документ был внесен на рассмотрение палаты представителей демократом Адамом Шиффом.
Самое значимое
«Это момент истины, который был отложен на слишком длительное время», - заявил сенатор Тед Круз после принятия резолюции.
Соглашение было ратифицировано без обсуждения и голосования.
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За проголосовали 63 страны. Против выступили 19 государств
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