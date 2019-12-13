МИД Арцаха приветствует признание Геноцида армян Сенатом США

МИД Арцаха приветствует признание Геноцида армян Сенатом США
13 декабря 2019 - 13:54 AMT

PanARMENIAN.Net - Министерство иностранных дел Республики Арцах (Нагорно-Карабхской Республики) приветствует принятие Сенатом США резолюции 150, в которой признается и осуждается Геноцид армян в Османской империи 1915 года, что может иметь решающее и практическое значение для осуждения и предотвращения геноцидов. Об этом говорится в заявлении МИД Арцаха на станице в Facebook.

«Мы поздравляем и глубоко благодарим Армянский национальный комитет Америки и Армянскую ассамблею Америки за их огромную работу в интересах армянского народа и восстановление исторической справедливости», - говорится в заявлении.

Сенат США 12 декабря единогласно принял резолюцию о признании Геноцида армян 1915 года. В конце октября члены палаты представителей США приняли резолюцию, в которой признают и осуждают Геноцид армян в Османской империи. За резолюцию проголосовали 405 конгрессменов, против - только 11. Документ был внесен на рассмотрение палаты представителей демократом Адамом Шиффом.

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