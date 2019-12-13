Пашинян: Армении нужно вооружение не для войны, а для мира
13 декабря 2019 - 14:35 AMT
PanARMENIAN.Net - Приобретенные в беспрецедентном количестве вооружения Армении необходимы не для войны, а для мира.Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе консультации по бюджетным ассигнованиям министерству обороны Армении на 2020 год.
«К сожалению, Армения должна противостоять агрессивной политике, проводимой рядом стран региона, и уравновешивать ее своей сдерживающей политикой. Мы проводим такую политику в сфере обороны», - сказал Пашинян.
По словам премьера, приобретение вооружения является лишь частью политики Армении: были предприняты важные шаги для улучшения условий службы в вооруженных силах, повышения социальных гарантий и увеличения их эффективности.
«В этом контексте есть много критики. Но я бы разделил ее на две части. Во-первых, любой процесс реформ всегда доставляет кое-какие неудобства.Это рациональная часть. Есть и вторая часть - мы должны учитывать критику, чтобы осуществляемые реформы на 100% соответствовали нашим намерениям, стремлениям и конечным целям», - сказал премьер-министр.
Ранее стало известно, что согласно проекту государственного бюджета Республики Армения на 2020 год, на сферу обороны планируется выделить около 625 миллионов долларов.
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