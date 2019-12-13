В Британии партия Джонсона получила абсолютное большинство на выборах в парламент
13 декабря 2019 - 14:42 AMT
PanARMENIAN.Net - В Великобритании Консервативная партия премьер-министра Бориса Джонсона одержала убедительную победу в результате внеочередных парламентских выборов и теперь может выполнить обещание о выводе страны из состава Европейского Союза.
По результатам официального подсчета результатов голосования в 605 из 650 округов на утро 13 декабря, тори получат более 330 из 650 мест в Палате общин, то есть абсолютное большинство, и способны править страной самостоятельно, без партнеров, пишет Deutsche Welle.
По подсчетам британской медиакомпании ВВС, партия Джонсона может рассчитывать как минимум на 362 мандата. Находящимся в оппозиции лейбористам достанется лишь 199 мест. Это худший результат Лейбористской партии за всю историю. Лидер оппозиции Джереми Корбин признал поражение и обещал покинуть пост главы партии после переходной фазы.
Борис Джонсон заявил, что его правительство получило «мощный мандат на реализацию «Брекзита». Он обещал «объединить страну и сосредоточить внимание на приоритетах британского народа». Благодаря абсолютному большинству Джонсон теперь может провести через парламент согласованный с Брюсселем договор об условиях и порядке выхода Великобритании из состава ЕС. Великобритания планирует осуществить «Брекзит» 31 января.
Самое значимое
Издание отмечает, что в азербайджанской армии более сотни солдат стали жертвами пыток
В апреле 2019 года азербайджанские СМИ сообщили, что стратегические высоты на границе с Арменией взяты под контроль их правительства.
Жерар был одним из любимых актеров режиссера Клода Лелюша — он снялся почти в 20 его картинах. Всего на счету Жерара 42 кинороли.
У занимающей второе место пророссийской «Оппозиционная платформа – За жизнь» – 12,69%.
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Wizz Air, кажется, идет в РА: Представитель даст пресс-конференцию о деятельности на армянском рынке Таким образом, можно предположить, что авиакомпания вскоре откроет рейсы из Армении.
Пашинян: Армении нужно вооружение не для войны, а для мира По словам премьера, приобретение вооружения является лишь частью политики Армении
МИД Арцаха приветствует признание Геноцида армян Сенатом США Сенат США 12 декабря единогласно принял резолюцию о признании Геноцида армян 1915 года.
МИД Азербайджана: Армянская сторона представила «План Лаврова» в ходе переговоров по Карабаху Мамедъяров добавил, что Азербайджан попросил сопредседателей подготовить отчет о безопасности по вопросу безопасности