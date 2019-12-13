В Британии партия Джонсона получила абсолютное большинство на выборах в парламент

PanARMENIAN.Net - В Великобритании Консервативная партия премьер-министра Бориса Джонсона одержала убедительную победу в результате внеочередных парламентских выборов и теперь может выполнить обещание о выводе страны из состава Европейского Союза.

По результатам официального подсчета результатов голосования в 605 из 650 округов на утро 13 декабря, тори получат более 330 из 650 мест в Палате общин, то есть абсолютное большинство, и способны править страной самостоятельно, без партнеров, пишет Deutsche Welle.

По подсчетам британской медиакомпании ВВС, партия Джонсона может рассчитывать как минимум на 362 мандата. Находящимся в оппозиции лейбористам достанется лишь 199 мест. Это худший результат Лейбористской партии за всю историю. Лидер оппозиции Джереми Корбин признал поражение и обещал покинуть пост главы партии после переходной фазы.

Борис Джонсон заявил, что его правительство получило «мощный мандат на реализацию «Брекзита». Он обещал «объединить страну и сосредоточить внимание на приоритетах британского народа». Благодаря абсолютному большинству Джонсон теперь может провести через парламент согласованный с Брюсселем договор об условиях и порядке выхода Великобритании из состава ЕС. Великобритания планирует осуществить «Брекзит» 31 января.