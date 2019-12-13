Wizz Air, кажется, идет в РА: Представитель даст пресс-конференцию о деятельности на армянском рынке
13 декабря 2019 - 15:53 AMT
PanARMENIAN.Net - 16 декабря глава корпоративного партнерства бюджетной авиакомпании Wizz Air Андреас Радо представит подробную информацию о деятельности на армянском рынке.
Сообщается, что в зале прилета международного аэропорта «Звартноц» состоится совместная пресс-конференция лоукостера Wizz Air, компании «Международные аэропорты Армении» и Комитета гражданской авиации РА.
Таким образом, можно предположить, что авиакомпания вскоре откроет рейсы из Армении.
Ранее председатель Комитета гражданской авиации РА Татевик Ревазян заявляла, что Wizz Air выйдет на армянский рынок.
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