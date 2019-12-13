МИД РА: Для нас неприемлемы предложения, которые не обеспечивают право народа Арцаха на самоопределение
13 декабря 2019 - 18:06 AMT
PanARMENIAN.Net - Все предложения, которые не обеспечивают реализацию права народа Арцаха на самоопределение, не могут быть приемлемыми для Армении. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.
Она отметила, что позиция Армении по карабахскому урегулированию достаточно четко была представлена министром иностранных дел РА Зограбом Мнацаканяном в Братиславе, пишет Shantnews.am.
«Основа карабахского урегулирования – это признание права народа Арцаха на самоопределение. Право на самоопределение должно быть реализовано без ограничения. Это означает, что народ Арцаха имеет право сохранить и решить свой статус вне суверенитета, юрисдикции, территориальной целостности Азербайджана. Все предложения, которые не обеспечивают реализацию этого права, не могут быть приемлемыми для Армении», - подчеркнула Нагдалян.
Она добавила, что за последние 30 лет Азербайджан своей политикой армяноненавистничества доказал, что не может обеспечить безопасности армянского народа в Арцахе.
«Безопасность Арцаха не может быть предметом споров. Азербайджан или имеет проблемы с пониманием или не хочет понимать. В случае с Арменией и Арцахом язык угроз не действует», - отметила пресс-секретарь МИД РА.
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В заявлении, в частности, говорится, что выдвинутые Саргсяну обвинения являются вопиющим проявлением политического преследования.
Встреча глав МИД пройдет в Братиславе в рамках 26-й Министерской конференции ОБСЕ при посредничестве и участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ.
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