Бывшего президента Киргизии Атамбаева обвинили в убийстве спецназовца

Бывшего президента Киргизии Атамбаева обвинили в убийстве спецназовца
13 декабря 2019 - 18:43 AMT

PanARMENIAN.Net - Экс-президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявлено обвинение в убийстве сотрудника спецподразделения «Альфа» Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) во время попытки силового задержания бывшего главы государства в его доме в селе Кой-Таш 7 августа. Об этом сообщил адвокат Атамбаева Замир Жоошев, пишет «Интерфакс».

«Атамбаеву вручено уведомление о подозрении в убийстве заместителя командира спецподразделения «Альфа» ГКНБ Усенбека Ниязбекова. По данным следствия, сотрудник (ГКНБ - ИФ) был застрелен из снайперской винтовки Драгунова (СВД), однако ранее МВД заявляло, что он был застрелен из автомата АК-47. Очевидно, что следственные органы противоречат самим себе», - заявил Жоошев.

По словам адвоката, сотрудники «Альфы» в Кой-Таше выполняли «преступный приказ руководства ГКНБ». Для того чтобы доставить подозреваемого для допроса, «не надо проводить спецоперацию с участием спецназа, чьи функции заключаются совершенно в другом», подчеркнул Жоошев. «Сейчас все хотят повесить на Атамбаева», - добавил он.

По данным МВД Киргизии, после задержания экс-президента в его доме было обнаружено восемь единиц огнестрельного оружия, в том числе СВД, принадлежащая Атамбаеву.

Алмазбек Атамбаев (являлся президентом Киргизии с 2011 по 2017 год) был задержан 8 августа после двухдневного штурма его резиденции, который сопровождался массовыми беспорядками с участием сторонников экс-главы государства. В результате спецоперации погиб один человек, 85 пострадали. Атамбаева обвиняют в соучастии в убийстве, коррупции и вооруженном сопротивлении властям. Также он подозревается в причастности к двум незаконным сделкам с земельными участками.

Ссылки по теме:
Interfax.ru: Экс-президента Киргизии обвинили в убийстве бойца спецназа
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