Президент и глава МИД Арцаха обсудили с Каспршиком ситуацию на передовой
14 декабря 2019 - 11:09 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян принял 13 декабря личного представителя действующего председателя ОБСЕ, посла Анджея Каспршика. Об этом сообщает пресс-служба президента Арцаха.
На встрече был обсужден ряд вопросов, касающихся ситуации на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана.
Каспршик также встретился с министром иностранных дел Арцаха Масисом Маиляном. В ходе встречи была обсуждена ситуация на линии соприкосновения вооруженных сил Республики Арцах и Азербайджана.
В этом контексте Масис Маилян коснулся грубого нарушения режима прекращения огня, совершенного со стороны Азербайджана 29 ноября, в результате которого тяжелое ранение получил военнослужащий Армии обороны Арцаха Рафаэль Азизян. Глава МИД подчеркнул, что подобные инциденты вновь подтверждают необходимость выполнения сторонами взятых на себя обязательств по внедрению механизмов международного контроля за режимом прекращения огня.
Собеседники также обсудили итоги состоявшихся 17-21 ноября взаимных визитов журналистов из Республики Арцах, Республики Армения и Азербайджана, организованных при посредничестве офиса Действующего председателя ОБСЕ. Масис Маилян отметил важность того, чтобы подобные инициативы не стали самоцелью, а в максимальной степени способствовали формированию атмосферы доверия между сторонами, что является ключевым фактором в продвижении процесса мирного урегулирования. В этом контексте глава МИД подчеркнул, что в последнее время действия азербайджанской стороны, в частности, распространение 3 декабря в ОБСЕ меморандума, противоречат логике инициатив по установлению доверия.
Самое значимое
«Это момент истины, который был отложен на слишком длительное время», - заявил сенатор Тед Круз после принятия резолюции.
Соглашение было ратифицировано без обсуждения и голосования.
В 2019 году 250 журналистов в мире оказались в тюрьме из-за их профессиональной деятельности, сообщил Комитет по защите журналистов.
За проголосовали 63 страны. Против выступили 19 государств
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