Бельгия завершила ратификацию соглашения Армения-ЕС

PanARMENIAN.Net - Парламент Брюсселя - 9-й и последний государственный орган Бельгии - ратифицировал соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Европейским союзом. Об этом сообщается на странице министерства иностранных дел Армении в Facebook.

Таким образом, процедура ратификации Бельгией соглашения Армения-ЕС завершена.

МИД РА выразил благодарность бельгийским коллегам за поддержку.

Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве ЕС-Армения было подписано в Брюсселе 24 ноября 2017 года. 11 апреля 2018 года оно было единогласно ратифицировано парламентом Армении. Документ также одобрил Европарламент. С 1 июня 2018 года соглашение частично вступило в силу.