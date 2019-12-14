Бельгия завершила ратификацию соглашения Армения-ЕС
14 декабря 2019 - 11:18 AMT
PanARMENIAN.Net - Парламент Брюсселя - 9-й и последний государственный орган Бельгии - ратифицировал соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Европейским союзом. Об этом сообщается на странице министерства иностранных дел Армении в Facebook.
Таким образом, процедура ратификации Бельгией соглашения Армения-ЕС завершена.
МИД РА выразил благодарность бельгийским коллегам за поддержку.
Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве ЕС-Армения было подписано в Брюсселе 24 ноября 2017 года. 11 апреля 2018 года оно было единогласно ратифицировано парламентом Армении. Документ также одобрил Европарламент. С 1 июня 2018 года соглашение частично вступило в силу.
Самое значимое
«Это момент истины, который был отложен на слишком длительное время», - заявил сенатор Тед Круз после принятия резолюции.
Соглашение было ратифицировано без обсуждения и голосования.
В 2019 году 250 журналистов в мире оказались в тюрьме из-за их профессиональной деятельности, сообщил Комитет по защите журналистов.
За проголосовали 63 страны. Против выступили 19 государств
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