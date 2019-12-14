ВС Азербайджана за неделю нарушили режим перемирия в Арцахе около 140 раз

ВС Азербайджана за неделю нарушили режим перемирия в Арцахе около 140 раз
14 декабря 2019 - 14:53 AMT

PanARMENIAN.Net - В период с 8 по 14 декабря на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня около 140 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).

За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций более 1500 выстрелов.

Передовые подразделения Армии обороны НКР сохраняют полноценный контроль на передовой и продолжают уверенно выполнять поставленную боевую задачу.

 Самое значимое
Опрос МРИ: 55% граждан Армении проголосовали бы за правящую партиюОпрос МРИ: 55% граждан Армении проголосовали бы за правящую партию
Так, согласно опросу, 19% респондентов проголосовали бы за «Процветающую Армению», 6% - за «Светлую Армению», 4% - за Республиканскую партию Армении и только 3% - за АРФ «Дашнакцутюн»
Премьер и президент РА почтили память жертв Геноцида армянПремьер и президент РА почтили память жертв Геноцида армян
«В международный день памяти и чести жертв преступления геноцида и предотвращения этого преступления возложил цветы в Цицернакаберде в память о жертвах Геноцида армян», - отметил премьер.
Forbes: Ереван - в топ-10 недооцененных мест для посещения в 2020 годуForbes: Ереван - в топ-10 недооцененных мест для посещения в 2020 году
«Нельзя сказать, что эти направления не известны среди осведомленных путешественников и часто летающих пассажиров: просто они заслуживают гораздо большего признания, чем получают», - говорится в материале
Армяне со всего мира собрали около $10 млн в рамках телемарафона фонда «Айастан»Армяне со всего мира собрали около $10 млн в рамках телемарафона фонда «Айастан»
Средства, собранные на телемарафоне, будут направлены на реализацию программ обеспечения питьевой водой и применения солнечной энергии в Арцахе и трех областях Армении - Тавуше, Лори и Шираке
Partner news
 Статьи
Совмещая приятное с полезным

Как прошел первый в Армении бизнес-завтрак

 Самое читаемое в разделе
Армянским студентам могут дать возможность платить за учебу подоходным налогом
Пашинян ходит по домам в Джермуке: Спрашивает мнение людей об Амулсарском руднике
Карабахский военнослужащий погиб в результате огня с азербайджанской стороны
ГУГА Армении: «Победа» не приостановит рейсы в Гюмри
Главная
Все новости
Обзор: Общество
Другие новости раздела
 Последние новости
Бельгия завершила ратификацию соглашения Армения-ЕС Таким образом, процедура ратификации Бельгией соглашения Армения-ЕС завершена.
«Золотой дубль»: В 2020 году начнутся съемки фильма о легендарном армянском ФК «Арарат» Финальный матч на кубок СССР, прошедший 10 октября 1973 года в Лужниках, запомнился всем своей невероятной драматургией и стал одним из самых драматичных финалов в истории советского футбола.
Президент и глава МИД Арцаха обсудили с Каспршиком ситуацию на передовой На встрече был обсужден ряд вопросов, касающихся ситуации на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана.
Бывшего президента Киргизии Атамбаева обвинили в убийстве спецназовца «Сейчас все хотят повесить на Атамбаева», - добавил он.