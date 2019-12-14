ВС Азербайджана за неделю нарушили режим перемирия в Арцахе около 140 раз
14 декабря 2019 - 14:53 AMT
PanARMENIAN.Net - В период с 8 по 14 декабря на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня около 140 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).
За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций более 1500 выстрелов.
Передовые подразделения Армии обороны НКР сохраняют полноценный контроль на передовой и продолжают уверенно выполнять поставленную боевую задачу.
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